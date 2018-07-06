Технологические гиганты оказались сильнее, чем Пол Маккартни

МОСКВА , 6 июл — ПРАЙМ. В ЕС препятствуют внесению правок в закон об авторских правах, поддерживаемых the Beatle, которые обяжут сайты социальных сетей платить за контент.

Отказ Европарламента от внесения новых поправок в закон наглядно демонстрирует, как регуляторам трудно заставить техноиндустрию платить за контент, который она использует бесплатно, говорится в статье Bloomberg

В четверг Парламент проголосовал за возвращение проекта об авторских правах для внесения поправок; дебаты по поводу новой версии состоятся в сентябре. Данное решение огорчило Пола Маккартни , который призывал законодателей принять меры по этому вопросу. Кроме того, это еще и упущенная возможность для новостных агентств, которые бы смогли произвести лицензированный сбор с сайтов социальных сетей.

Итоги голосования стали для конкурентов закона поводом для празднования, в частности для Википедии, чьи итальянские и испанские издания погрузились во тьму в знак протеста против предлагаемых мер.

Закон содержит два противоречащих положения. Статья 11 требует от «провайдеров социальных сервисов», таких как Google , Facebook и Twitter, платить медиа компаниям за право использования их контента, включая фрагменты (фотографии, заголовки, подзаголовки), используемые для рекламы новых статей в социальных сетях.

Статья 13 запрещает платформам загружать, или разрешать своим пользователям загружать, копировать нелицензионный контент. Маккартни поддержал последнюю статью, написав законодателям, что «платформы отказываются добросовестно платить компенсацию артистам и всем создателям музыки за их работу, в то время как они используют ее для собственной прибыли».

Джулия Реда, член Европарламента от крошечной Партии пиратов Германии , выступила против обеих поправок, назвав их «ссылкой на налог» и «загрузкой фильтров».

"Это подразумевает, что все платформы приобретут лицензии у всех новостных сервисов для всех стран ЕС, — написала она. — Это практически невозможно совершить. В худшем случае пострадают люди из маленьких государств-членов и те, кто хочет использовать менее известные источники информации — дискриминация людей по их государственной принадлежности и нанесение ущерба по плюрализму социальных медиа".

Она также утверждала, что Instagram или Snapchat не смогут получить лицензии на материалы с авторским правом во всем мире, такие как музыка, статьи или стоковые фото. Они будут вынуждены использовать технологии для распознавания контента, например, банить мемы, основанные на использовании публичных изображений. Это сделает сайты более медленными в использовании и чрезмерно осторожными, ограничивая свободу самовыражения.

Сторонники директивы апеллируют тем, что для общественности важно, чтобы при использовании информации были сделаны исключения. К примеру, частным пользователям социальных сетей не будет запрещено публиковать или ссылаться на статьи для частного, некоммерческого использования. Онлайн энциклопедии, такие как Wikipedia, торговые площадки как Ebay , или облачные хранилища как Dropbox, также будут освобождены от требования приобретения лицензии на загружаемый контент. Платформы не будут обязаны фильтровать контент до его загрузки, чтобы удалить его по заявлению правообладателя. Мемы, мэшапы (неоригинальные музыкальные произведения) и другие виды интернет-искусства останутся законными.

Со всеми исключениями, правообладатели смогли бы применять законопроект на практике, особенно издатели новостей. Новостные агрегаторы, такие как Google News, были бы обязаны заплатить лицензированный сбор, что они давно отказываются сделать, но Facebook и Twitter не за что платить, поскольку на публикуемые их пользователями ссылки это правило не распространяется. Это был бы долгий путь, от исполнительного продюсера News Corp Руперта Мердока, предложившего в январе, чтобы Facebook платил за размещение «проверенным источникам новостей» как провайдеры кабельного телевидения платят за каналы.

Музыканты, фотографы и другие творцы будут испытывать трудные времена, отслеживая все загрузки их работ и требуя удалить их или приобрести лицензию.

Однако даже такие размытые предложения оказались невозможными для принятия Европейским законодательным органом. Многие левые и популисты заняли сторону Реды и некоторые выдающиеся деятели, такие как Нил Гейман и актер Стивен Фрай , который также выступал против законопроекта.

Аргумент Фрая состоял в том, что новые правила принесли бы слишком много власти в руки медиа-корпораций. В настоящее время власть принадлежит технологическим гигантам США , которые отказываются признать тот факт, что без контента, созданного медиа-корпорациями и без обсуждения этого контента, им придется гораздо меньше взаимодействовать с рекламодателями. В отсутствие новостей и профессиональных фотографий, эти платформы будут служить хранилищами для фотографий кошек, размытых снимков с отпуска, личных размышлений и твитов Дональда Трампа

Целью хорошего закона об авторских правах не должна быть остановка обмена новостями и фотографиями между пользователями социальных сетей. Это должно заставить платформы заключать сделки с профессиональными поставщиками контента на приобретение лицензий. Возможно, для подобных сделок должны существовать определенные ограничения допустимого количества ссылок или контролируемый порог взаимодействия, — но Facebook, Google и другие большие платформы имеют возможность совершить множество таких сделок.

Подобного рода законодательство невозможно сегодня, даже в Европе, которая считает себя лидером в регулировании технологий. Слишком много пользователей боятся мнимых ограничений, отождествляя себя с хищническими платформами, и слишком многие политики рады играть на этих страхах, потому что это заставляет их выглядеть борцами за свободу интернета.

Тяжеловесов интернета можно поздравить с впечатляющей лоббистской победой: Google, по некоторым оценкам, потратил 36 миллионов долларов на отказ от продвижения закона об авторских правах. Издатели должны лучше противодействовать подобным мерам. В этот раз они не смогли четко и слаженно объяснить, что воевали не против интернет-пользователей, а против более мощного, монополистического корпоративного лобби.