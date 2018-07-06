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Пользователи «ВКонтакте» смогут делать пожертвования в благотворительные организации
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Пользователи «ВКонтакте» смогут делать пожертвования в благотворительные организации 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Русская Планета
Пользователи «ВКонтакте» через платформу социальной коммерции VK Pay в разделе «Помочь» смогут осуществлять переводы средств в благотворительные организации. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
Сейчас есть возможность сделать разовые пожертвования в четыре проверенных фонда — «Подари жизнь», «Даунсайд Ап», «Линия жизни» и WWF Россия.
"Платформа поможет благотворительным организациям получать больше поддержки от неравнодушных граждан для развития их деятельности", — заявила руководитель направления «Благотворительность» в «Команде ВКонтакте» Екатерина Кочнева.
Как указывается в сообщении пресс-службы, в будущем станут доступны поддержка регулярных платежей и другие специальные возможности. Также в VK Pay будут добавляться новые благотворительные фонды. Всего в социальной сети верифицировано более 60 благотворительных организации, каждая из которых прошла предварительную ручную проверку.
"ВКонтакте" запустила платформу социальной коммерции VK Pay в конце июня. С ее помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах соцсети.
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