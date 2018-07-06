Пользователи «ВКонтакте» смогут делать пожертвования в благотворительные организации

Пользователи «ВКонтакте» через платформу социальной коммерции VK Pay в разделе «Помочь» смогут осуществлять переводы средств в благотворительные организации. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Сейчас есть возможность сделать разовые пожертвования в четыре проверенных фонда — «Подари жизнь», «Даунсайд Ап», «Линия жизни» и WWF Россия

"Платформа поможет благотворительным организациям получать больше поддержки от неравнодушных граждан для развития их деятельности", — заявила руководитель направления «Благотворительность» в «Команде ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Как указывается в сообщении пресс-службы, в будущем станут доступны поддержка регулярных платежей и другие специальные возможности. Также в VK Pay будут добавляться новые благотворительные фонды. Всего в социальной сети верифицировано более 60 благотворительных организации, каждая из которых прошла предварительную ручную проверку.

"ВКонтакте" запустила платформу социальной коммерции VK Pay в конце июня. С ее помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах соцсети.