Житель Саратова обнаружил насекомое в хлебе

Изделие он купила в поселке Юбилейный, в магазине «Гроздь».

В группе «Саратов онлайн» социальной сети «ВКонтакте», саратовцы обсуждают анонимный пост, в котором рассказывается о неизвестном насекомом в булке хлеба.

— А ведь в этот ларёк всегда очередь, — сообщил автор записи.

В комментариях одни пользователи посоветовали покупателю обратиться в суд, а другие — начали шутить.

«В Азии за них деньги платят», — отметил Давид Гасанов.