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Житель Саратова обнаружил насекомое в хлебе
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Житель Саратова обнаружил насекомое в хлебе 

Новости Саратова 6 июля 2018
Изделие он купила в поселке Юбилейный, в магазине «Гроздь».
В группе «Саратов онлайн» социальной сети «ВКонтакте», саратовцы обсуждают анонимный пост, в котором рассказывается о неизвестном насекомом в булке хлеба.
— А ведь в этот ларёк всегда очередь, — сообщил автор записи.
В комментариях одни пользователи посоветовали покупателю обратиться в суд, а другие — начали шутить.
«В Азии за них деньги платят», — отметил Давид Гасанов.
Кроме того, многие не поверили автору и начали писать, что хлеб там всегда свежий и никаких насекомых в нем быть не может. Так например, по словам пользователя Антона Антипова, «в любой хлеб можно положить насекомое и сфотографировать».
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