Ещё
Мошенники обогатились на десятках тысяч любителей порно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенники обогатились на десятках тысяч любителей порно 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В Японии поймана группа мошенников, которые устанавливали на порносайты программу-вымогатель, требующую от пользователей оплатить услуги порталов. Как сообщает издание Asahi Shimbun, за несколько лет преступники получили от жертв 920 миллионов йен (8,3 миллиона долларов).
Полиция арестовала 11 мужчин, задействованных в преступной схеме. Они наладили сложную систему, состоящую из нескольких подставных порносайтов.
Вредоносная программа загружалась на компьютеры при попытке воспроизведения эротических роликов. Предупреждение компьютера о небезопасной загрузки пользователи, как правило, игнорировали, так как мошенники заманивали их баннером «Если вы нажмете кнопку ниже, чтобы начать загрузку, видео будет воспроизведено».
После активации на экране появлялось всплывающее окно, запрашивающее «обязательный» платеж за регистрацию на порносайте. Требование не исчезало с экранов даже после закрытия страниц в браузере. На заглушке также отображался телефонный номер, якобы принимающий звонки от пользователей, которые не хотели регистрироваться (по-видимому, это был один из методов вымогательства средств у напуганных жертв).
Сообщается, что преступники шантажировали юзеров с 2013 года. За несколько лет число их жертв превысило 10 тысяч человек.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа355
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение