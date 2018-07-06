Мошенники обогатились на десятках тысяч любителей порно

Японии поймана группа мошенников, которые устанавливали на порносайты программу-вымогатель, требующую от пользователей оплатить услуги порталов. Как сообщает издание Asahi Shimbun, за несколько лет преступники получили от жертв 920 миллионов йен (8,3 миллиона долларов).

Полиция арестовала 11 мужчин, задействованных в преступной схеме. Они наладили сложную систему, состоящую из нескольких подставных порносайтов.

Вредоносная программа загружалась на компьютеры при попытке воспроизведения эротических роликов. Предупреждение компьютера о небезопасной загрузки пользователи, как правило, игнорировали, так как мошенники заманивали их баннером «Если вы нажмете кнопку ниже, чтобы начать загрузку, видео будет воспроизведено».

После активации на экране появлялось всплывающее окно, запрашивающее «обязательный» платеж за регистрацию на порносайте. Требование не исчезало с экранов даже после закрытия страниц в браузере. На заглушке также отображался телефонный номер, якобы принимающий звонки от пользователей, которые не хотели регистрироваться (по-видимому, это был один из методов вымогательства средств у напуганных жертв).

Сообщается, что преступники шантажировали юзеров с 2013 года. За несколько лет число их жертв превысило 10 тысяч человек.