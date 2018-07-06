Facebook назначил директора по блокчейн-инженерии 

Глава подразделения по инженерным вопросам в социальной сети Facebook Эван Ченг перешел на должность директора по блокчейн-инженерии, сообщает TechCrunch. Ченг является специалистом по низкоуровневому проектированию компьютерных систем в Facebook и в течение трех лет специализировался на языках программирования и средах выполнения. До этого Ченг почти десять лет работал в Apple, в том числе на должности старшего менеджера по низкоуровневому проектированию. В число его задач входила, в частности, разработка технологии сборки и прочая бэкенд-инженерия. Кроме того, Эван Ченг является советником нескольких блокчейн-проектов, включая Zilliqa и ChainLink. Британская компания Juniper Research опубликовала результаты исследования, согласно которым использование блокчейн-технологии международными компаниями — вопрос времени. Аналитики сообщают, что 6 из 10 компаний рассматривают возможность внедрения технологии или уже разрабатывают соответствующие платформы и приложения.66% опрошенных к концу года интегрируют блокчейн в свою работу. Только 15% респондентов имеют отдаленные представления о технологии, в то время как 75% не сомневаются в ее полезности. В течение последних месяцев Facebook была окружена слухами о предстоящем выпуске собственного альткоина и фигурировала в новостях о запрете рекламы криптовалют. Есть основания полагать, что Facebook не оставила идею о выпуске своего токена и, как и Telegram, готовит почву для масштабного внедрения блокчейна. Пока финансовые регуляторы не определились до конца с нормативно-правовой базой для блокчейна, что не мешает техгигантам начинать вести разработку уже сейчас, ведь игнорирование новых технологий неизбежно приведет к потере лидерства на мировом рынке. Использование распределенного реестра даст пользователям Facebook возможность полностью распоряжаться своими данными и извлекать выгоду из ее совместного использования благодаря интегрированной модели стимулирования в виде криптовалюты.CEO блокчейн-стартапа NEO Чен Чжо считает, что блокчейн способен решить проблему конфиденциальности данных на Facebook и отслеживать их перемещение. «Я не знаю, куда Facebook передаёт мои данные. Третьим лицам? Кому-то другому? Соцсеть не уделяет должного внимания вопросу согласия лиц, у которых собираются данные. В целом, блокчейн имеет здесь хорошие перспективы», — сказал Чжо на конференции Zeroing in on Europe в рамках London Tech Week. «К примеру, мои данные по пробежкам тоже могут быть ценным активом. Я верю, что в будущем они станут активно продаваться. Мы будем обменивать такие активы или данные только с нашего согласия. Этот процесс должен стать более прозрачным и защищённым». В ходе выступления CEO NEO также высказал уверенность в необходимости создания чётких правил для идентификации пользователей и обращения с их данными. По его мнению, соблюдение правил поможет избежать схем Понци (мошеннических инвестиционных афер), различных атак и взломов, что в конечном итоге поможет вывести сферу блокчейна в массы.