Google улучшит Android P с помощью «Magnifier». Как работает функция

В начале недели пользователи Pixel и Pixel 2 получили свежую версию Android P Developer Preview 4. Теперь система вручную меняет темы, регулирует громкость разговора, а также радует новыми иконками и слайдером навигации. К списку улучшений добавится и Magnifier — новое решение для выделения и копирования текста.

Сегодня для работы с текстом зажимаем необходимое слово и ждём несколько мгновений. Затем объект подсвечивается голубым цветом, а вокруг него появляются точки для выбора новых слов.

В Android P ситуация изменится, сообщает Phone Arena. Теперь за выделение будет отвечать «Magnifier», название которой переводится как «увеличительное стекло». Смысл простой: пользователь по-прежнему выделяет текст с помощью границ в виде точек, однако теперь над пальцем будет отображаться увеличенный текст. Выглядит это так.

Особенность напоминает решение из iOS, однако пользователи Android её оценят. Теперь выбор текста для копирования или удаления будет значительно точнее.

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