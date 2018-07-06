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Участники «Спасибо от Сбербанка» могут менять бонусы на подписку Apple Musi
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Участники «Спасибо от Сбербанка» могут менять бонусы на подписку Apple Musi 

АиФ-Оренбург 6 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В обмен на 169 бонусов пользователь может получить месяц подписки, если он уже зарегистрирован в сервисе, и три месяца, если он впервые регистрируется в Apple Music. После окончания пробного периода подписка продлевается автоматически.
Apple Music, самый быстрорастущий в мире музыкальный подписочный сервис, предлагает пользователям обменять бонусы Спасибо на доступ к каталогу с более чем 45 миллионами песен, которые они могут слушать онлайн или загружать для офлайн-прослушивания без рекламы. Абоненты также могут создавать свои собственные плейлисты и делиться музыкой с друзьями. Кроме того, они получают ежедневные рекомендации по плейлистам, основанную на музыке, которую они любят. Пользователи могут слушать радиостанции любого жанра и смотреть эксклюзивные музыкальные клипы, документальные фильмы и концерты своих любимых артистов.
«Мы планируем активно расширять список компаний и сервисов, чьими услугами могут пользоваться участники программы «Спасибо от Сбербанка», — прокомментировал Генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. — Наша цель — объединить в рамках бонусной экосистемы ключевых представителей каждой важной для человека сферы жизни. Apple Music — это один из самых популярных в России музыкальных сервисов, поэтому мы рады, что теперь им можно пользоваться в рамках нашей программы».
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