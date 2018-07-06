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Электронные сервисы оплаты услуг ЖКХ стали популярнее в Подмосковье
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Электронные сервисы оплаты услуг ЖКХ стали популярнее в Подмосковье 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
В Подмосковье набирают популярность электронные сервисы по оплате услуг ЖКХ, благодаря которым абонент может удаленно управлять своими лицевыми счетами, передавать показания приборов учета, проверять начисления и выполнять другие действия, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«Мобильные сервисы по оплате жилищно-коммунальных услуг становятся популярнее среди жителей Подмосковья. Так, с начала 2018 года в личном кабинете клиента МособлЕИРЦ зарегистрировалось более 75 тысяч новых абонентов. На сегодняшний день общее количество пользователей данного сервиса составляет порядка 500 тысяч», — сказал Пестов.
Кроме того, значительно вырос интерес жителей региона и к мобильному приложению Московского областного единого информационно-расчетного центра — его скачали и установили уже более 84 тысяч пользователей. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в интернет-магазинах App Store и Google play.
С помощью данных онлайн-сервисов абонент может, не выходя из дома, управлять своими лицевыми счетами, передавать показания приборов учета, проверять начисления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, просматривать историю переданных показаний и историю платежей, получать онлайн-консультации и регистрировать обращения, а также знакомиться с контактной информацией по обслуживающему подразделению.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в регионе проводится большая работа по повышению качества обслуживания абонентов МособлЕИРЦ. Для этого ведется системная работа по развитию дистанционных сервисов — контакт-центра, интернет-сайта с личным кабинетом, мобильного приложения. Это позволяет жителям решить подавляющее большинство вопросов, находящихся в компетенции МособлЕИРЦ, удаленно, без необходимости посещать клиентские офисы», — отметил Пестов.
Сейчас МособлЕИРЦ работает на территории 60 муниципалитетов и обслуживает более 2,4 миллиона лицевых счетов.
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