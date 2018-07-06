Электронные сервисы оплаты услуг ЖКХ стали популярнее в Подмосковье

«Мобильные сервисы по оплате жилищно-коммунальных услуг становятся популярнее среди жителей Подмосковья. Так, с начала 2018 года в личном кабинете клиента МособлЕИРЦ зарегистрировалось более 75 тысяч новых абонентов. На сегодняшний день общее количество пользователей данного сервиса составляет порядка 500 тысяч», — сказал Пестов.

Кроме того, значительно вырос интерес жителей региона и к мобильному приложению Московского областного единого информационно-расчетного центра — его скачали и установили уже более 84 тысяч пользователей. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в интернет-магазинах App Store и Google play.

С помощью данных онлайн-сервисов абонент может, не выходя из дома, управлять своими лицевыми счетами, передавать показания приборов учета, проверять начисления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, просматривать историю переданных показаний и историю платежей, получать онлайн-консультации и регистрировать обращения, а также знакомиться с контактной информацией по обслуживающему подразделению.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в регионе проводится большая работа по повышению качества обслуживания абонентов МособлЕИРЦ. Для этого ведется системная работа по развитию дистанционных сервисов — контакт-центра, интернет-сайта с личным кабинетом, мобильного приложения. Это позволяет жителям решить подавляющее большинство вопросов, находящихся в компетенции МособлЕИРЦ, удаленно, без необходимости посещать клиентские офисы», — отметил Пестов.

Сейчас МособлЕИРЦ работает на территории 60 муниципалитетов и обслуживает более 2,4 миллиона лицевых счетов.