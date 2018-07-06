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Уроки по защите персональных данных разработали для российских школьников
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Уроки по защите персональных данных разработали для российских школьников 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Роскомнадзор разработал дистанционные формы уроков, чтобы обучить школьников разных возрастных категорий защищать свои персональные данные, сообщает Газета.ru.
«Ведомство подготовило для двух возрастных групп (от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет) презентации, которые могут использоваться в рамках классных часов и других обучающих мероприятий», — говорится в сообщении.
На этих уроках детям в доступной форме объяснят, что входит в понятие персональные данные и какие бывают их виды, а также как защитить эти данные и куда обращаться в случае нарушения своих прав.
Роскомнадзор напомнил, что ведет работу, связанную с популяризацией правил защиты персональных данных среди детей, с 2014 года.
4 июля документы пользователей сервиса Google Docs, не скрытые настройками приватности, оказались доступны в поисковой выдаче «Яндекса». На выдачу документов из Google Docs обратили внимание сами пользователи. В публичном доступе оказались документы с самой разной информацией — от участия компаний в тендерах до паролей к кредитным картам.
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