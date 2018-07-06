Уроки по защите персональных данных разработали для российских школьников

Роскомнадзор разработал дистанционные формы уроков, чтобы обучить школьников разных возрастных категорий защищать свои персональные данные, сообщает Газета.ru

«Ведомство подготовило для двух возрастных групп (от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет) презентации, которые могут использоваться в рамках классных часов и других обучающих мероприятий», — говорится в сообщении.

На этих уроках детям в доступной форме объяснят, что входит в понятие персональные данные и какие бывают их виды, а также как защитить эти данные и куда обращаться в случае нарушения своих прав.

Роскомнадзор напомнил, что ведет работу, связанную с популяризацией правил защиты персональных данных среди детей, с 2014 года.