СБУ поддержала проект о блокировке сайтов без решения суда

Верховная рада Украины в четверг отказалась рассматривать этот законопроект, включение вопроса в повестку дня поддержали лишь 156 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"СБУ поддерживает необходимость принятия Верховной радой Украины проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», — говорится в сообщении на своей странице ведомства в Facebook.

В ведомстве считают, что принятие этого закона позволит обеспечить кибербезопасность страны. СБУ заявляет, что работающий при ведомстве Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки.