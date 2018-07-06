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СБУ поддержала проект о блокировке сайтов без решения суда
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СБУ поддержала проект о блокировке сайтов без решения суда 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) поддерживает принятие законопроекта, который предоставляет право правоохранителям блокировать доступ к информационным ресурсам без решения суда, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Верховная рада Украины в четверг отказалась рассматривать этот законопроект, включение вопроса в повестку дня поддержали лишь 156 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"СБУ поддерживает необходимость принятия Верховной радой Украины проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», — говорится в сообщении на своей странице ведомства в Facebook.
В ведомстве считают, что принятие этого закона позволит обеспечить кибербезопасность страны. СБУ заявляет, что работающий при ведомстве Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки.
Ранее законопроект резко раскритиковали Национальный союз журналистов Украины, общественные организации и оппозиция в Раде. Они считают, что этот документ является «посягательством на свободу слова» на Украине.
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