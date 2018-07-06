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Вице-президент Visa: до 80% киберугроз будут неактуальны для компаний при своевременной установке обновлений
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Вице-президент Visa: до 80% киберугроз будут неактуальны для компаний при своевременной установке обновлений 

Банки.ру 6 июля 2018
Значительную опасность для небольших компаний несет именно несвоевременное обновление программного обеспечения, рассказала вице-президент по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Visa Inc. Пенни Леи?н на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.
«Основные уязвимости — это решения Microsoft и Adobe. Если даже маленькая компания без специальных средств защиты от киберугроз будет своевременно устанавливать патчи, обновления для программ Microsoft и Adobe, то 50—80% кибератак будут для такой компании неактуальны», — отметила Лейн.
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