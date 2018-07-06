App Store исполняется 10 лет. Что изменилось за это время

App Store исполняется 10 лет. Что изменилось за это времяВ следующий вторник, 10 июля, App Store исполнится десять лет с момента основания. Apple знает об этом, и решила вспомнить, что изменилось за это время.

Фил Шиллер дал собственный комментарий на этот счет:

За первое десятилетие App Store превзошел все наши самые смелые ожидания. От инновационных приложений до того, как клиенты сделали программы частью своей повседневной жизни — и это только начало.

App Store позволил разработчикам, будь то небольшая группа или крупная AAA-студия, создавать, разрабатывать и распространять приложения, к которым позже будут обращаться сотни тысяч, если не миллионы пользователей по всему миру. Сегодня магазин App Store может похвастаться одним млрд пользователей.

Разумеется, Apple также не забыла упомянуть и про упор на конфиденциальность.

Защита конфиденциальности пользователей имеет первостепенное значение в экосистеме Apple, поэтому с самого начала компания проявила большую осторожность в предоставлении четких рекомендаций разработчикам.

А также аккуратность в продуманной работе над безопасным, надежным рынком приложений, чтобы обеспечить наилучший опыт для клиентов во всем мире.

App Store никогда не преуспел бы без стратегии вертикальной интеграции Apple. Непрерывные обновления аппаратного и программного обеспечения заставили разработчиков iOS-приложений сделать программное обеспечение, которое постоянно развивается.

Немного статистики

Apple запустила App Store в июле 2008 года с 500 приложениями. Сейчас App Store доступен в 155 странах мира.

Более 3 тыс. приложений задействует возможности дополненной реальности.

Специально для iPad создано более 1,3 млн приложений.

Более 28 тыс. программ предлагает платную подписку. За последний год количество пользователей с таким вариантом оплаты выросло на 95%.

Самыми популярными программами оказались Netflix и его китайский конкурент iQIYI, за ними следуют Tinder, LinkedIn, Sing! By Smule, Headspace и Dropbox.

Контент со вкладки «Сегодня» в App Store с редакционными статьями прочитало более 1 млн человек. При этом еженедельно в магазин заходит более 500 млн посетителей.

Самое крутое в App Store — игры и фитнес

Apple отметила, что самый мощный раздел App Store — игры. И они постоянно совершенствуются с релизом более мощных графических чипов компании.

За последние годы мы увидели, как разработчики перешли на донатную систему и выпустили много новых игр в этом направлении. Компания поддержала эту инициативу, отметив, что таким образом пользователи могут протестировать основные функции перед покупкой программы.

По такой системе разработчики заработали уже более $100 млрд в App Store.

Что касается iPad, то тут все немного сложнее, но не менее позитивно. Хотя Mac и предназначен для более серьёзных рабочих задач, купертиновцы продолжают продвигать в этой сфере свои планшеты.

Сегодня клиенты могут наслаждаться более 1,3 млн приложений, разработанных специально для iPad. Например, Procreate, Lightroom, Microsoft Office 365 и Prêt-à-Template. Благодаря им не обязательно сидеть 24 часа в офисе, а можно работать в любом уголке планеты.

Одной из самых сильных сторон Apple Watch является направленность на фитнес. И Apple очень гордится тем, что смогла создать полноценный магазин спортивных приложений для смарт-часов.

Более 500 врачей и медицинских исследователей пользуются Apple ResearchKit и CareKit для клинических исследований. В них принимают участие 3 млн человек.

Благодаря этим инновационным инструментам клиенты все чаще могут использовать iOS-приложения и Apple Watch для мониторинга общего состояния здоровья и благополучия.

Редизайн пошёл App Store на пользу

Apple не забывает про App Store и продолжает его активно развивать. Это видно уже в недавнем редизайне магазина приложений. Я считаю, что компания двигается в правильном направлении, о чем рассказывал в отдельной статье.

Сейчас купертиновцы нацелены на развитие AR-индустрии. И мне кажется, у компании вновь все получится. У Apple есть все рычаги для внедрения и управления приложениями дополненной реальности. Пускай пока все не так успешно, как хотелось бы, но компания явно знает, что делает.

И я желаю Apple удачи. Пускай App Store и дальше становится только лучше!