Стали известны причины взлома репозитория Gentoo Linux на GitHub

Разработчики Gentoo Linux объяснили, каким образом хакеры взломали их учетную запись на GitHub — злоумышленникам удалось вычислить пароль администратора.

По словам разработчиков, собранные ими факты указывают на то, что «раскрытие на одном сайте упростило угадывание паролей для несвязанных web-страниц». Судя по всему, у кого-то был пароль суперпользователя с предугадываемыми вариациями.

Как бы то ни было, проекту повезло — о взломе стало известно практически сразу же, поскольку разработчики получили по электронной почте уведомления об удалении их файлов. «Учитывая характер похищенных учетных данных, менее заметная атака предоставила бы хакерам больше времени и возможностей», — отметили разработчики.

Напомним, на прошлой неделе одна из учетных записей проекта Gentoo Linux на GitHub была взломана. Злоумышленники изменили содержание репозиториев и внедрили вредоносный код, позволяющий удалить все файлы из системы. Если точнее, хакеры заменили ветки portage и musl-dev вредоносными ebuild, предназначенными для удаления всех файлов из системы.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем разработчики проекта добавили обязательную двухфакторную аутентификацию и сейчас работают над обновлением политики создания паролей. Кроме того, разработчики намерены пересмотреть, кому действительно нужен доступ к репозиториям, а кому нет, внедрить систему резервного копирования и разработать план реагирования на подобные инциденты.