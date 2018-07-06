Роскомнадзор научит школьников защищать персональные данные

Роскомнадзор разработал дистанционные формы уроков для обучения школьников защите своих персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для двух возрастных групп от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет подготовлены презентации, которые могут использоваться в рамках классных часов и других обучающих мероприятий. Детям в доступной форме объяснят, что входит в понятие персональные данные и как их защитить, куда обращаться в случае нарушения своих прав.

Работа, связанная с популяризацией правил защиты персональных данных среди детей, ведётся ведомством с 2014 года. Был также создан сайт, где рассказывается, как безопасно использовать личные данные в интернете.