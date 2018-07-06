Ещё
Германия хочет приравнять Google и Facebook к операторам связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия хочет приравнять Google и Facebook к операторам связи 

SecurityLab.ru 6 июля 2018
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) обратило свое внимание на американские технологические компании, такие как Google и Facebook. По мнению регулятора, деятельность провайдеров почтовых сервисов и приложений для общения должна регулироваться так же, как обычных телекоммуникационных компаний.
«Мы наблюдаем размытие границ между традиционными телекоммуникационными сервисами и web-сервисами наподобие Gmail и WhatsApp. Почти всегда пользователи вообще не видят разницу между ними. Это неправильно, что компании, предоставляющие традиционные телекоммуникационные услуги, должны выполнять определенные требования, например, обеспечивать защиту данных, тогда как компании, предоставляющие аналогичные услуги, но через Сеть, не должны», — отметил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман (Jochen Homann) в интервью Financial Times.
В 2014 году регулятор обязал Google зарегистрировать Gmail как оператора связи, однако американская компания отказалась выполнять требования немецких властей, и с тех пор между ними не прекращаются судебные тяжбы. В настоящее время дело находится на рассмотрении Европейского суда, чьи решения не могут быть обжалованы. Регистрация сервиса в качестве оператора связи повлечет за собой дополнительные обязательства, в том числе относительно защиты данных.
«Мы хотим, чтобы европейские компании имели равные условия в вопросах требований к защите данных, общественной безопасности и регистрации. Это относится к сервисам обмена сообщениями, таким как WhatsApp, Facebook и прочие, предлагающие подобные услуги», — заявил Хоманн.
SecurityLab.ru: последние новости
Обзор инцидентов безопасности за период с 25 июня по 1 июля 2018 года Facebook по ошибке разблокировала пользователей из черного списка В системах синхронизации времени Siemens SICLOCK обнаружены уязвимости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника11
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение