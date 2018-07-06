Германия хочет приравнять Google и Facebook к операторам связи

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) обратило свое внимание на американские технологические компании, такие как Google и Facebook. По мнению регулятора, деятельность провайдеров почтовых сервисов и приложений для общения должна регулироваться так же, как обычных телекоммуникационных компаний.

«Мы наблюдаем размытие границ между традиционными телекоммуникационными сервисами и web-сервисами наподобие Gmail и WhatsApp. Почти всегда пользователи вообще не видят разницу между ними. Это неправильно, что компании, предоставляющие традиционные телекоммуникационные услуги, должны выполнять определенные требования, например, обеспечивать защиту данных, тогда как компании, предоставляющие аналогичные услуги, но через Сеть, не должны», — отметил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман (Jochen Homann) в интервью Financial Times

В 2014 году регулятор обязал Google зарегистрировать Gmail как оператора связи, однако американская компания отказалась выполнять требования немецких властей, и с тех пор между ними не прекращаются судебные тяжбы. В настоящее время дело находится на рассмотрении Европейского суда, чьи решения не могут быть обжалованы. Регистрация сервиса в качестве оператора связи повлечет за собой дополнительные обязательства, в том числе относительно защиты данных.

«Мы хотим, чтобы европейские компании имели равные условия в вопросах требований к защите данных, общественной безопасности и регистрации. Это относится к сервисам обмена сообщениями, таким как WhatsApp, Facebook и прочие, предлагающие подобные услуги», — заявил Хоманн.