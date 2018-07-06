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Начался закрытый бета-тест Old School Runescape на Android
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Начался закрытый бета-тест Old School Runescape на Android 

MMO13 6 июля 2018
Фото: MMO13
Мобильная версия Old School Runescape (OSRS) вышла в стадии закрытого бета-тестирования на Android. Правда, на данном этапе поиграть могут только пользователи, оформившие премиум-подписку. Остальных просто не впустят в игру, даже если они смогут ее установить. Также существует ограничение на количество загрузок. Версия для владельцев устройств под управлением iOS появится позже.
OSRS работает на всех телефонах и планшетах с Android 5.0 и выше, за исключением Google Pixel C и Huawei P8 Lite. Совершать внутриигровые покупки пока что нельзя. Зато участники ЗБТ смогут сохранить весь накопленный прогресс.
Любопытно, что браузерная версия OSRS закроется 5 августа 2018 года, а значит в будущем вы сможете поиграть в классическую вариацию Runescape только на мобильных устройствах.
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