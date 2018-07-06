Новый вирус угрожает компьютерам на Windows

Хакеры создали вирус для компьютеров на операционной системе Windows, замаскированный под программу универсального медиаплеера российской разработки, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия»

Пользователи ОС Windows на форуме Malwarebytes рассказали о появлении бесплатного универсального плеера для прослушивания музыки и просмотра видео онлайн All‐Radio 4.27 Portable, хотя сами они данную программу не устанавливали. Уточняется, что вредоносное ПО невозможно удалить.

По информации специалистов портала BleepingComputer, подобные программы используются майнерами, троянами для кражи данных, а также в целях использования компьютера для рассылки спама. В большинстве известных случаев заражение происходило после загрузки и установки игровых ключей и инструментов активации Windows. Под видом ключей активации пользователи получали «рекламный пакет» aimp, который и запускал вирус.

Отмечается, что некоторые антивирусы могут удалить часть вредоносной программы, однако полностью очистить компьютер можно только вручную.