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Следи за последними матчами ЧМ с помощью расширения для Chrome от «Чемпионата»
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Депутат «забыл» задекларировать 27 квартир жены

Следи за последними матчами ЧМ с помощью расширения для Chrome от «Чемпионата» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
На чемпионате мира по футболу осталось провести всего шесть матчей. Россия продолжает борьбу не только за высокие места, но и на за главный трофей. Быть в курсе финальных игр турнира, а также других спортивных соревнований поможет специальное расширение для Google Chrome от «Чемпионата».
Множество пользователей уже следят за любимыми командами и спортсменами прямо в браузере. Благодаря расширению каждая новая вкладка представляет собой страницу с подборкой спортивных новостей и статей. Только актуальная информация о спорте в доступном формате.
Установить расширение просто:
— откройте ссылку в интернет-магазине Chrome;
— в правом верхнем углу всплывающего окна нажмите «Установить» — «Установить расширение»;
— в правом верхнем углу браузера просто нажмите на логотип «Чемпионата».
Теперь вы не упустите всё самое важное из мира спорта.
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