Следи за последними матчами ЧМ с помощью расширения для Chrome от «Чемпионата»

На чемпионате мира по футболу осталось провести всего шесть матчей. Россия продолжает борьбу не только за высокие места, но и на за главный трофей. Быть в курсе финальных игр турнира, а также других спортивных соревнований поможет специальное расширение для Google Chrome от «Чемпионата».

Множество пользователей уже следят за любимыми командами и спортсменами прямо в браузере. Благодаря расширению каждая новая вкладка представляет собой страницу с подборкой спортивных новостей и статей. Только актуальная информация о спорте в доступном формате.

Установить расширение просто:

— откройте ссылку в интернет-магазине Chrome;

— в правом верхнем углу всплывающего окна нажмите «Установить» — «Установить расширение»;

— в правом верхнем углу браузера просто нажмите на логотип «Чемпионата».

Теперь вы не упустите всё самое важное из мира спорта.