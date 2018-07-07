Вышел джейлбрейк для iOS 11.2 — 11.3.1

Вышел джейлбрейк для iOS 11.2 — 11.3.1Вчера разработчики утилиты для осуществления джейлбрейка Electra наконец-то выпустили финальную версию своего приложения.

Хакерам удалось взломать операционные системы iOS 11.2 — iOS 11.3.1. При выполнении взлома девайса автоматически устанавливается сторонний магазин приложений Cydia. Подключение к OpenSSH осуществляется по 22 порту.

Для установки понадобится установка утилиты Cydia Impactor и ipa-файла Electra:

— Скачать Electra.ipa (macOS, Windows)

— Скачать Impactor (macOS, Windows)