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Вышел джейлбрейк для iOS 11.2 — 11.3.1
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Вышел джейлбрейк для iOS 11.2 — 11.3.1 

iPhones.ru 7 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Вышел джейлбрейк для iOS 11.2 — 11.3.1Вчера разработчики утилиты для осуществления джейлбрейка Electra наконец-то выпустили финальную версию своего приложения.
Хакерам удалось взломать операционные системы iOS 11.2 — iOS 11.3.1. При выполнении взлома девайса автоматически устанавливается сторонний магазин приложений Cydia. Подключение к OpenSSH осуществляется по 22 порту.
Для установки понадобится установка утилиты Cydia Impactor и ipa-файла Electra:
— Скачать Electra.ipa (macOS, Windows)
— Скачать Impactor (macOS, Windows)
Во время установки потребуется указать Apple ID, поэтому в целях безопасности используйте учетку, к которой не прикреплена банковская карта.
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