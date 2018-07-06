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Вести.net: Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google Docs через «Яндекс»
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Вести.net: Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google Docs через «Яндекс» 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Роскомнадзор запросил у "Яндекса" дополнительную информацию в связи с индексацией документов из облачного хранилища Google. Ответа на запрос пока нет, обещают, что какие-то комментарии будут опубликованы на сайте ведомства. Таким образом история с внезапно обнаруженной доступностью приватной информации, хранящийся в сервисе Google Doсs, очевидно будет иметь какое-то продолжение.
Речь идет о том, что в среду вечером пользователи заметили, что если в настройках «Яндекса» прямо указать облако Google, то простым поиском по контексту можно получить массу документов, явно не предназначенных для публикации.
А теперь интриги заокеанские. Apple не будет внедрять чипы связи стандарта 5G от Intel. Как сообщает израильское издание со ссылкой на внутренние документы компании речь идет не об устройствах этого года, а о модели для 2020 года. Подробности — в программе Вести.net.
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