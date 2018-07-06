Вести.net: Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google Docs через «Яндекс»

Роскомнадзор запросил у "Яндекса" дополнительную информацию в связи с индексацией документов из облачного хранилища Google . Ответа на запрос пока нет, обещают, что какие-то комментарии будут опубликованы на сайте ведомства. Таким образом история с внезапно обнаруженной доступностью приватной информации, хранящийся в сервисе Google Doсs, очевидно будет иметь какое-то продолжение.

Речь идет о том, что в среду вечером пользователи заметили, что если в настройках «Яндекса» прямо указать облако Google, то простым поиском по контексту можно получить массу документов, явно не предназначенных для публикации.