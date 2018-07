Как работает приложение Ярлыки Siri в iOS 12

Как работает приложение Ярлыки Siri в iOS 12Вчера Apple дала разработчикам доступ к бета-версии нового приложения Ярлыки. Оно сосредоточено на автоматизации процессов пользователей по аналогии с Workflow.

Некоторые разработчики уже получили доступ к программе и опубликовали результаты тестирования.

Например, голосовая команда Sexy time, заданная пользователем вручную. Разработчик установил автоматическое включение режима Не беспокоить на 1 час, изменение цвета внешнего освещения, а также проигрывание определенного плейлиста.

Но это далеко не всё. Пользователи могут самостоятельно настроить многозадачность Siri и задать собственные команды.

В отдельной вкладке юзер выбирает необходимое действие при срабатывании команды.

Пока список ограничен только встроенными приложениями iOS и некоторыми сторонними программами, но к релизу iOS 12 количество функций существенно увеличится.

Вот так выглядит полностью настроенная команда Ярлыков Siri:

Можно даже задать собственный текст, который будет выводиться на экран при вызове Siri. Некоторые разработчики отмечают, что голосовой помощник будет произносить команды вслух.

Что ещё примечательно, так это возможность запуска собственных Java-скриптов.

Наглядный пример работы одного из ярлыков пользователей.

On a more serious note:

Like I imagined, Shortcuts IS Workflow, but much more powerful thanks to Siri. All the advanced features are here, plus new actions.

Here's a Toggl API workflow running in Siri. Took me 2 minutes to update it.

I'm going to have so much fun with this. pic.twitter.com/EZCY4qrpM1

— Federico Viticci (@viticci) July 5, 2018

Кажется, Apple работает над действительно удивительным приложением. И я бы очень хотел, чтобы оно появилось в публичном тестировании, а не только для определенных разработчиков.

Радует, что Siri теперь можно будет настроить максимально индивидуально.