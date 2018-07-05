Как узнать, кто брал мой телефон? Простое решение

Не все любят пароли. Кому-то неудобно каждый раз вводить определённую комбинацию, тогда как другим лень тянуть палец к сканеру отпечатков. Повысить уровень безопасности устройства можно и без кода. Здесь поможет приложение «Кто брал мой телефон». Программа делает фотографию на фронталку при каждой разблокировке.

Сразу после запуска приложение рассказывает о принципе работы. Для старта достаточно включить первую опцию «Мониторинг разблокировки экрана» в главном меню. После перемещения ползунка программа переходит в рабочее состояние. Даже если её закрыть, запись не прекратится.

Приложение делают снимок фронтальной камерой при снятии блокировки. Если в ваше отсутствие смартфон трогали, вы об этом узнаете. Фотографии попадают в специальное подменю.

В настройках при необходимости устанавливаем пароль и регулируем задержку захвата изображения. Снимки с задержкой получаются светлее, однако скорость работы падает. Если важно засечь друга за шалость, лучше убрать этот показатель.

Фотографии получаются средние и достаточно размытые. Впрочем, это хватит для того, чтобы узнать кого-то из знакомых.

«Кто брал мой телефон» выполняет заявленную функцию и справляется со снимками. Однако если вас действительно беспокоит безопасность личных данных, лучше защитить смартфон отпечатком или код-паролем.

Приложение: Кто брал мой телефон

Разработчик: Fromitt

Категория: Фотографии

Цена: Бесплатно

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