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Как узнать, кто брал мой телефон? Простое решение
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Как узнать, кто брал мой телефон? Простое решение 

Android Insider 5 июля 2018
Фото: Android Insider
Не все любят пароли. Кому-то неудобно каждый раз вводить определённую комбинацию, тогда как другим лень тянуть палец к сканеру отпечатков. Повысить уровень безопасности устройства можно и без кода. Здесь поможет приложение «Кто брал мой телефон». Программа делает фотографию на фронталку при каждой разблокировке.
Сразу после запуска приложение рассказывает о принципе работы. Для старта достаточно включить первую опцию «Мониторинг разблокировки экрана» в главном меню. После перемещения ползунка программа переходит в рабочее состояние. Даже если её закрыть, запись не прекратится.
Приложение делают снимок фронтальной камерой при снятии блокировки. Если в ваше отсутствие смартфон трогали, вы об этом узнаете. Фотографии попадают в специальное подменю.
В настройках при необходимости устанавливаем пароль и регулируем задержку захвата изображения. Снимки с задержкой получаются светлее, однако скорость работы падает. Если важно засечь друга за шалость, лучше убрать этот показатель.
Фотографии получаются средние и достаточно размытые. Впрочем, это хватит для того, чтобы узнать кого-то из знакомых.
«Кто брал мой телефон» выполняет заявленную функцию и справляется со снимками. Однако если вас действительно беспокоит безопасность личных данных, лучше защитить смартфон отпечатком или код-паролем.
Приложение: Кто брал мой телефон
Разработчик: Fromitt
Категория: Фотографии
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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