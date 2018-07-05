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Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google-документов россиян
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Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google-документов россиян 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Роскомнадзор намерен выяснить причину, по которой документы Google Docs неожиданно появились в поисковой системе «Яндекса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Чиновники уже направили запрос в компанию «Яндекс» в связи со случившимся инцидентом. Сотрудники Роскомнадзора пообещали дать дополнительные комментарии по поводу данного дела на сайте ведомства в ближайшее время.
Вечером 5 июля несколько крупных каналов в Telegram обратили внимание, что поисковик «Яндекс» проиндексировал не защищенные настройками приватности документы из сервиса Google Docs. В течение часа пользователи сети «охотились» за чужими файлами по ключевым словам: им удалось обнаружить множество паролей от учетных записей, а также телефоны российских чиновников.
В компании Google заявили, что вина за утечку документов лежит на плечах россиян. По словам представителей сервиса, система может индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными.
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