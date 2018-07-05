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Telegram может читать ваши сообщения. Дуров нам врал?
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Telegram может читать ваши сообщения. Дуров нам врал? 

iPhones.ru 5 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Дуров нам врал?А вы знали, что Telegram имеет доступ к вашим чатам? Есть большая вероятность, что это так.
Для авторизации на новом устройстве вам в Telegram приходит сообщение с кодом подтверждения. И если этот код скопировать в какой-нибудь чат, то код мгновенно перестанет работать.
И даже если написать в сообщении со скопированным кодом любой другой текст — код все равно работать не будет. Такой метод не работает только с секретными чатами.
Бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг пояснил этот момент:
Всё просто и логично, для защиты пользователей, чтобы они не отправляли код хакерам, осуществляется проверка отправляемых сообщений, входит ли туда этот код в качестве подстроки.
Выходит, что мессенджер сканирует каждое ваше отправленное сообщение. Говорят, что это делается с целью защиты пользователей. Но ведь раньше о такой функции никто никому не сообщал публично.
Интересно, что же ещё Telegram читает в переписках пользователей?
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