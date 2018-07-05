Telegram может читать ваши сообщения. Дуров нам врал?

Дуров нам врал?А вы знали, что Telegram имеет доступ к вашим чатам? Есть большая вероятность, что это так.

Для авторизации на новом устройстве вам в Telegram приходит сообщение с кодом подтверждения. И если этот код скопировать в какой-нибудь чат, то код мгновенно перестанет работать.

И даже если написать в сообщении со скопированным кодом любой другой текст — код все равно работать не будет. Такой метод не работает только с секретными чатами.

Бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг пояснил этот момент:

Всё просто и логично, для защиты пользователей, чтобы они не отправляли код хакерам, осуществляется проверка отправляемых сообщений, входит ли туда этот код в качестве подстроки.

Выходит, что мессенджер сканирует каждое ваше отправленное сообщение. Говорят, что это делается с целью защиты пользователей. Но ведь раньше о такой функции никто никому не сообщал публично.

Интересно, что же ещё Telegram читает в переписках пользователей?