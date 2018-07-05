Минтранс подключит Роскомнадзор к бронированию рейсов

Минтранс РФ разработал требования к новой российской системе онлайн-оформления авиабилетов. Контроль за обработкой персональных данных в новой системе онлайн-бронирования ведомство хочет возложить на Роскомнадзор

Утвердить эти требования планируется 1 января 2020 года, следует из проекта нормативного правового акта. Авиакомпания S7 в конце июня столкнулась с трудностями при регистрации пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA. Она предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам.

Минтранс тогда сообщил, что в ведомстве завершают разработку нормативных документов, которые обеспечат правовую основу для создания отечественных информационных систем оформления воздушных перевозок. Они будут взаимодействовать с глобальными, обеспечивая защиту персональных данных.