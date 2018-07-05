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Минтранс подключит Роскомнадзор к бронированию рейсов
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Минтранс подключит Роскомнадзор к бронированию рейсов 

News.ru 5 июля 2018
Минтранс РФ разработал требования к новой российской системе онлайн-оформления авиабилетов. Контроль за обработкой персональных данных в новой системе онлайн-бронирования ведомство хочет возложить на Роскомнадзор.
Утвердить эти требования планируется 1 января 2020 года, следует из проекта нормативного правового акта. Авиакомпания S7 в конце июня столкнулась с трудностями при регистрации пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA. Она предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам.
Минтранс тогда сообщил, что в ведомстве завершают разработку нормативных документов, которые обеспечат правовую основу для создания отечественных информационных систем оформления воздушных перевозок. Они будут взаимодействовать с глобальными, обеспечивая защиту персональных данных.
Компания «Ростех» 2016 году заявляла о завершении разработки собственной системы бронирования авиабилетов. Предполагалось, что эту систему, которая будет в том числе хранить персональные данные россиян на территории страны, запустят в конце 2016 года.
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