Конкурент Android и iOS расширяет поддержку сервисов Google

Смартфон привлекателен для пользователей прежде всего поддержкой приложений. На рынке доминируют две программные платформы — Android и iOS, но есть и третья, которая продолжает успешно развиваться и вскоре получит дополнительную поддержку популярных сервисов Google . Дебютировал и новый телефон под управлением альтернативы лидерам рынка.

На JioPhone 2 предустановлены WhatsApp, Facebook и YouTube

Представлен телефон JioPhone 2. Его цена — 3000 индийских рупий (в эквиваленте — 44 доллара США или 37 евро). Он оснащен QWERTY-клавиатурой, которой так не хватает многим пользователям в современных смартфонах, и работает под управлением уже рассматривавшейся ранее KaiOS, программной платформы, базирующейся на Firefox. Как отмечает Питер (Peter) на страницах ресурса gsmarena.com, новинка появится в продаже 15 августа. Ею «из коробки» станут поддерживаться популярные приложения — WhatsApp, Facebook и YouTube.

Впечатляют и опции соединения. В их числе — VoLTE и VoWi-Fi, LTE (150 мегибит в секунду), GPS, NFC, Bluetooth LE и Wi-Fi. Этот телефон поддерживает две SIM-карты и FM-радио.

Помимо QWERTY-клавиатуры, JioPhone 2 оснащен 2,4-дюймовым QVGA-экраном и D-pad. Телефон базируется на двухъядерном процессоре, который сочетается в новинке с 512 мегабайтами оперативной памяти и 4-гигабайтным встроенным накопителем. Присутствует и слот для карт памяти microSD емкостью до 128 гигабайт. На задней панели телефона — 2-мегапиксельная камера. Передняя панель необычного устройства оснащена 0,3-мегапиксельной дополнительной камерой.

Ранее представленная модель Jio оказалась весьма успешной. В Индии было продано 25 миллионов этих устройств. Он даже оказался телефоном номер один на мировом рынке (из числа не относящихся к смартфонам, разумеется).

KaiOS станет поддерживать Google Maps, Search и Assistant

Более того, руководитель по продуктам HMD Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) отметил в Twitter, что WhatsApp приходит на телефон Nokia 8110 4G, также работающий под управлением KaiOS. Как отмечается дополнительно, благодаря поддержке Google, Google Maps, Search и Assistant также станут в будущем работать на этой платформе.

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