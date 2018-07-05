У парка «Зарядье» появилось мобильное приложение

Официальное мобильное приложение запустили для посетителей парка «Зарядье». С помощью бесплатного сервиса москвичи смогут купить билет. Также благодаря этому приложению горожане будут всегда оставаться в курсе всех мероприятий, проводимых в парке. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

Приложение можно скачать в магазинах Android и iOS. В поиске достаточно ввести слово — «Зарядье». Приложение представлено на русском и английском языках. Чтобы воспользоваться им, нужен мобильный интернет или Wi-Fi.

Сервис включает и интерактивную карту, которая поможет сориентироваться в парке: разобраться, где находятся павильоны, рестораны, ландшафтные зоны и объекты инфраструктуры. Кроме того, пользователи смогут почитать о растениях, которые высажены в парке.