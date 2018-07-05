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У парка «Зарядье» появилось мобильное приложение
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У парка «Зарядье» появилось мобильное приложение 

Управа района Коньково 5 июля 2018
Фото: Управа района Коньково
Официальное мобильное приложение запустили для посетителей парка «Зарядье». С помощью бесплатного сервиса москвичи смогут купить билет. Также благодаря этому приложению горожане будут всегда оставаться в курсе всех мероприятий, проводимых в парке. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Приложение можно скачать в магазинах Android и iOS. В поиске достаточно ввести слово — «Зарядье». Приложение представлено на русском и английском языках. Чтобы воспользоваться им, нужен мобильный интернет или Wi-Fi.
Сервис включает и интерактивную карту, которая поможет сориентироваться в парке: разобраться, где находятся павильоны, рестораны, ландшафтные зоны и объекты инфраструктуры. Кроме того, пользователи смогут почитать о растениях, которые высажены в парке.
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