В Google прояснили ситуацию с «утечкой» файлов

Компания Google заверила своих пользователей, что сервис Google Docs работает корректно и является высокозащищенным инструментом. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление компании.

По словам представителей компании, поисковые систему индексировать только публичные документы.

«Поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете», — объяснили в Google.

Представители компании посоветовали пользователям проверить настройки приватности, чтобы не допустить попадания документа в поисковую выдачу.

Вечером 4 июля поисковая система «Яндекс» начала индексировать ряд Google-документов, в результате чего в открытом доступе оказались логины, пароли, телефонные номера, банковские реквизиты и другая приватная информация.

В «Яндексе» заявили, что в открытом доступе могут находиться только те документы, на которые можно перейти по ссылке без ввода логина и пароля.