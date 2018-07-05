Работать в Тинькофф Банке геям «запретил» его сотрудник 

Запрет брать на работу геев и кавказцев не отражает кадровую политику Тинокофф банка. Так его пресс-служба прокомментировала попавшую в сеть скандальную инструкцию, ущемляющую права отдельных социальных групп.
В заявлении банка сказано, что инструкцию, запрещающую прием на работу кавказцев, представителей ЛГБТ и глубоко верующих людей самолично написал сотрудник финансовой организации.
«С указанным сотрудником проведен дополнительный инструктаж по ценностям Группы», — подчеркнули в пресс-службе банка. Документ хранился сервисе Google Docs. Вечером 4 июля документы из этого хранилища, не защищенные паролем, попали в открытый доступ.