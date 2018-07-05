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Появилось приложение для подготовки к полету в космос
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Появилось приложение для подготовки к полету в космос 

Вести.Ru 5 июля 2018
Представители американской компании Space Nation разработали бесплатное приложение, которое поможет пользователям лучше понять, что значит быть космонавтом. Программа состоит из нескольких обучающих курсов. Тех, кто наберет больше всего очков, обещают взять в космос.
Пользоваться приложением Space Nation Navigator могут люди любого возраста. Программа разрабатывалась вместе с сотрудниками NASA.
Курс обучения состоит из нескольких мини-игр, в ходе крторых пользователи развивают интеллект, эрудицию, а также выполняют физические упражения. Все эти качества необходимы тем, кто собирается если не отправиться покороять космос, то как минимум понять, каково приходится настоящим астронавтам.
Руководство Space Nation пишет, что 100 пользователей с лучшими показателями примут участие в стартующем в начале 2019 года конкурсе, победитель которого отправится в космический полет. Кроме того, авторы приложения разыгрывают турпоездки по разным странам среди тех, кто наиболее успешно прошел обучение.
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