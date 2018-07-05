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Сервис «Точка» и платформа SimplyFi открыли краудфандинговую площадку для бизнеса
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Сервис «Точка» и платформа SimplyFi открыли краудфандинговую площадку для бизнеса 

Inc. 5 июля 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Банковский сервис для предпринимателей «Точка» вместе с краудинвестинговой платформой SimplyFi открыли совместный сервис для предпринимателей. Об этом сообщает vc.ru.
На площадке SimplyFi небольшие компании могут получить займы от частных инвесторов. Клиенты банковского сервиса смогут привлечь до 500 тыс. рублей за два часа под 2,5% в месяц (максимальный срок займа — полгода). Оформить займы можно в сети, а средства придут на счет в «Точке».
В будущем «Точка» и SimplyFi хотят увеличить максимальную сумму займа до 1 млн рублей, а объем кредитования через сервис — до 300 млн рублей в месяц и более.
Издание отмечает, что у SimplyFi есть аналогичный проект с «Тинькофф банком». В рамках экспресс-займов SimplyFi предлагает клиентам взять до 300 тыс. рублей под 3% в месяц (максимальный срок — полгода).
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А в июле банковский сервис для предпринимателей «Точка» вместе с краудлендинговой платформой Penenza.ru запустил сервис, который позволит юридическим лицам брать займы для участия в госзакупках.
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