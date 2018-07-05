Роскомнадзор разработал дистанционные уроки по защите персональных данных

МОСКВА , 5 июля. / ТАСС /. Роскомнадзор разработал уроки, призванные научить школьников защищать свои персональные данные, сообщили в четверг в ведомстве.

"В целях наращивания профилактической работы среди детей и молодежи, в том числе за счет увеличения адресного охвата аудитории, Роскомнадзор реализует новый формат проведения обучающих мероприятий с несовершеннолетними, — говорится в сообщении. — Роскомнадзором подготовлены презентации для двух возрастных групп детей — от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет — со звуком и встроенной анимацией, которые могут быть использованы дистанционно в рамках классных часов, иных обучающих мероприятий со школьниками".

Идея указанных обучающих уроков, по данным ведомства, состоит в том, чтобы в доступной форме донести до детей информацию, что входит в понятие «персональные данные», их виды, а также советы, как беречь и защищать свои персональные данные и куда обращаться в случае нарушения прав.

В ведомстве напомнили, что работа, связанная с популяризацией правил защиты персональных данных среди детей, ведется с 2014 года. В ее рамках, в частности, внедрен информационно-развлекательный образовательный сайт, где в игровой форме детям разного возраста объясняют, как безопасно использовать личные данные в интернете.