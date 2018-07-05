Путаны и откаты: Яндекс и Google раскрыли секреты россиян 

Яндекс начал индексировать ссылки гуглдоков, и теперь, если вбить в поиск слово "пароли", можно найти массу интересных ссылок. pic.twitter.com/V2inR7sOz5— Ilia Staheev (@staheev) 4 июля 2018 г.
Яндекс начал индексировать гугл документы и стали находиться веселые документы. Вот Роман Бордунов нашёл небольшой список петербургских борделей. Уверен, полиция его не заметит https://t.co/Z7v8yzbb6Y pic.twitter.com/gfj1LM5owJ— Andrey Pivovarov (@brewerov) 4 июля 2018 г.
Яндекс внезапно начал индексировать на https://t.co/yBNfiItHZx файлы с открытым доступом. Дыру уже закрыли, но самые прозорливые успели сохранить себе номера губернаторов, таблицы со списками ночных бабочек и таблицы с прайсами популярных блогеров. pic.twitter.com/UpFxXOXtWa— WylsacomRED (@WylsacomRed) 4 июля 2018 г.
Новости цифрового развития.
Вот тут МФЦ Ногинска держит в открытом доступе персональные данные 275 граждан, напримерhttps://t.co/VUzsFFticQ
(Вообще конечно эта штука с индексацией гуглдоков сейчас такого нам принесет)— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 4 июля 2018 г.
«те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля».
«Это не утечка конфиденциальных данных, а банальная халатность пользователей сервисов Google Docs и Google Drive. Когда вы создаёте файл в GD, у вас есть несколько опций по выбору доступа к нему. Если у вас в настройках стоит галочка напротив "общедоступно для поиска и просмотра" — ваш файл может индексироваться поисковыми машинами. Google предупреждает пользователей о том, что поиск будет возможен. «Яндекс» также ничего не нарушает», — заявил Фишман.