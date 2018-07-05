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«Яндекс» совершенствует работу с отзывами на своих сервисах
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«Яндекс» совершенствует работу с отзывами на своих сервисах 

Sostav.ru 5 июля 2018
Фото: Sostav.ru
«Яндекс» анонсировал обновление системы работы с отзывами: теперь их дополнят поисковые ответы, а на основе их оценок будут формироваться рейтинги игр и организаций. Всем пользователям, которые оставляют отзывы на сервисах компании, «Яндекс» будет дарить баллы, сообщили в пресс-службе компании.
Рейтинг организаций обновился: теперь он рассчитывается по пятибалльной шкале, а система учитывает, насколько хорошо автор отзыва разбирается в той или иной области и велика ли вероятность, что он действительно был в заведении. Рейтинг теперь будет отображаться прямо в результатах поиска, откуда можно сразу перейти к отзывам, чтобы понять, подходит ли, например, заведение для делового обеда или игра для шестилетнего ребёнка. Кроме того, в мобильном поиске появились отзывы на фильмы.
«Рейтинг и отзывы играют важную роль при выборе товара или услуги. Поэтому некоторые организации пытаются продвигать свои продукты, размещая фейковые отзывы и накручивая рейтинги. Чтобы защитить от этого пользователей, Яндекс проверяет все отзывы на достоверность. При этом учитывается множество факторов, от языка и стиля до местонахождения автора отзыва», — сообщили в пресс-службе компании.
Отзывы и оценки пользователей отображаются в их аккаунтах. Там же можно добавлять новые отзывы и редактировать старые. За отзывы и оценки начисляются баллы и присваиваются «профессии»: знаток города, геймер или киноман. Время от времени «Яндекс» присылает пользователям пуш-уведомления с предложением поделиться впечатлениями
Рейтинг организаций сейчас доступен в мобильном и десктопном поиске Яндекса, а рейтинг игр — пока только в мобильном.
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