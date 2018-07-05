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Мемы спасли от исчезновения
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Мемы спасли от исчезновения 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Европейский парламент проголосовал против принятия нового закона об авторском праве, который вызвал бурную дискуссию в сети прежде всего из-за вероятного исчезновения мемов. Результаты голосования опубликованы в Twitter одного из парламентариев, представителя Пиратской партии Джулии Реды (Julia Reda).
Новые правила предполагали особый регламент обработки информации. Планировалось, что технологические компании будут сканировать всю информацию, загружаемую на их интерактивные платформы (соцсети или сайты). Все файлы должны были проходить проверку на эксклюзивность. Если файл оказывался «ворованным», он подлежал принудительному удалению.
Эксперты предупреждали, что принятие такого закона приведет к исчезновению мемов и пародий в интернете. Они предполагали, что это может полностью изменить глобальную сеть в привычном понимании современных пользователей. Сторонники закона уверяли, что он защитит авторов, чье творчество незаконно распространяется в сети.
Теперь закон будет направлен на пересмотр. Планируются также дальнейшие обсуждения документа в парламенте. Повторное голосование состоится в сентябре.
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