В Уганде объяснили налог на пользователей соцсетей

Президент Уганды Йовери Мусевени выступил в защиту недавно введенного в стране налога на использование социальных сетей. По словам политика, такие платформы угандийцы используют, чтобы «лгать», заодно транжиря деньги на оплату услуг телекоммуникационных компаний, принадлежащих иностранцам.

Об этом сообщает Reuters. Напомним, в мае парламент Уганды одобрил новое налоговое законодательство, включая сбор в размере примерно 0,05 доллара США в сутки за использование ряда интернет-сервисов.

Так, угандийцам теперь приходится доплачивать государству за доступ к Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Hangouts, YouTube, Skype, Yahoo Messenger и другим соцсетям, мессенджерам и видеохостингам. Сбором налога занимаются сотовые компании, являющиеся основными провайдерами интернет-услуг в стране.

Введение налога повысило затраты жителей Уганды на коммуникационные сервисы, добавив начиная с 1 июля порядка 20% к ежемесячному счету за связь. По словам Мусевени, «болтовня в социальных сетях — это роскошь для праздных или порочных», а действительно важные вещи вроде образовательных материалов или лекарств в стране налогами не облагаются.