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В «Яндексе» пояснили утечку данных настройками приватности
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В «Яндексе» пояснили утечку данных настройками приватности 

Авторадио 5 июля 2018
Сегодня ночью в Яндексе произошла крупная утечка данных Google Docs. По запросам в поисковой системе стали доступны документы, отчёты, таблицы, базы контактов и пароли. В «Яндексе» заявили, что в открытый доступ попали файлы, незащищённые настройками приватности — поисковик индексирует только те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Таким образом, чтобы документ с Google Docs не попал в поисковую выдачу, необходимо выставить в нём соответствующие настройки приватности.
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