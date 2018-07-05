В «Яндексе» пояснили утечку данных настройками приватности 

Сегодня ночью в Яндексе произошла крупная утечка данных Google Docs. По запросам в поисковой системе стали доступны документы, отчёты, таблицы, базы контактов и пароли. В «Яндексе» заявили, что в открытый доступ попали файлы, незащищённые настройками приватности — поисковик индексирует только те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Таким образом, чтобы документ с Google Docs не попал в поисковую выдачу, необходимо выставить в нём соответствующие настройки приватности.