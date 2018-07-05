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Пиратские копии фильма «Мир будущего» удалены с 577 страниц сайтов по требованию Роскомнадзора
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Пиратские копии фильма «Мир будущего» удалены с 577 страниц сайтов по требованию Роскомнадзора 

Агентство «Москва» 5 июля 2018
Пиратские копии фильма «Мир будущего» удалены с 577 страниц сайтов, сообщили в пресс-службе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении зарубежного фильма «Мир будущего», премьера которого состоялась в июне 2018 г. Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям сериала направлены в адрес владельцев 796 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии удалены с 577 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 145», — говорится в сообщении.
Уточняется, что остальные 74 интернет-ресурса, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям, блокируются операторами связи.
Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.
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