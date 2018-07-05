«Яндекс» поборется с Facebook

«Яндекс» нацелился превратить рекомендательный сервис «Яндекс. Дзен» в конкурента Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. В компании признали успешность проекта и решили выделить сервис в самостоятельное бизнес-направление.

Совет директоров компании «Яндекс» назначил гендиректором «Дзен» Дмитрия Иванова , ранее возглавлявшего направление Yandex Discovery, в рамках которого развивался сервис. Исполнительным директором станет Виктор Ламбурт, который анонсировал публике «Дзен» в прошлом году, сообщили в интервью The Bell руководители «Дзена».

По данным «Яндекс», ежедневная аудитория «Дзена» за год выросла до 13 миллионов пользователей. В среднем они проводят в ленте 20-35 минут в день.

В компании отметили, что такие показатели сопоставимы с крупными международными интернет-платформами: у Facebookэтот показатель в среднем составляет 42 минуты в день, у Instagram — 26 минут.

По данным RunRate, по итогам 2018 года прогнозируемая выручка рекомендательного сервиса составит свыше 4 миллиардов рублей. Проект зарабатывает в основном за счет показа рекламы в ленте.

«Яндекс. Дзен» — агрегатор медийного контента был запущен летом 2017 года. В платформе каждый пользователь может размещать авторские тексты и получать за них деньги.