Украинские правозащитники выступили против проекта о блокировке сайтов

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости . Украинские правозащитники призвали Верховную раду страны не принимать законопроект о блокировке информационных ресурсов без решения суда, сообщил в четверг Украинский институт по правам человека.

Накануне комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, которым предоставляет право Службе безопасности Украины без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Без решения суда ресурс можно будет заблокировать на 48 часов.

"Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект, который грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституцию Украины ", — говорится в сообщении Института в Facebook.

Правозащитники считают, что законопроект в предложенной редакции «должен быть отклонен или, по меньшей мере, возвращен инициаторам на доработку с привлечением всех заинтересованных сторон, для учета требований национального законодательства и международных стандартов прав человека».

Кроме того, правозащитники опасаются, что СБ Украины получит неконтролируемые полномочия в сфере надзора за выполнением требований по блокировке сайтов, что может привести к злоупотреблениям и давлению на субъектов интернет-рынка Украины.