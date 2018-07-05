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Украинские правозащитники выступили против проекта о блокировке сайтов
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Украинские правозащитники выступили против проекта о блокировке сайтов 

РИА Новости 5 июля 2018
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Украинские правозащитники призвали Верховную раду страны не принимать законопроект о блокировке информационных ресурсов без решения суда, сообщил в четверг Украинский институт по правам человека.
Накануне комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, которым предоставляет право Службе безопасности Украины без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Без решения суда ресурс можно будет заблокировать на 48 часов.
"Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект, который грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституцию Украины", — говорится в сообщении Института в Facebook.
Правозащитники считают, что законопроект в предложенной редакции «должен быть отклонен или, по меньшей мере, возвращен инициаторам на доработку с привлечением всех заинтересованных сторон, для учета требований национального законодательства и международных стандартов прав человека».
Кроме того, правозащитники опасаются, что СБ Украины получит неконтролируемые полномочия в сфере надзора за выполнением требований по блокировке сайтов, что может привести к злоупотреблениям и давлению на субъектов интернет-рынка Украины.
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