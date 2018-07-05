Новая версия приложения АГ стала удобнее

Жителям столицы стало проще и удобнее голосовать по самым актуальным городским вопросам.

Проект «Активный гражданин» вот уже четыре года не только помогает изменить нашу столицу к лучшему, но и сам не перестает совершенствоваться, чтобы его участники могли легко и быстро высказать свое мнение по наиболее актуальным городским вопросам.