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Новая версия приложения АГ стала удобнее
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Новая версия приложения АГ стала удобнее 

Обручевский меридиан 5 июля 2018
Фото: Обручевский меридиан
Жителям столицы стало проще и удобнее голосовать по самым актуальным городским вопросам.
Проект «Активный гражданин» вот уже четыре года не только помогает изменить нашу столицу к лучшему, но и сам не перестает совершенствоваться, чтобы его участники могли легко и быстро высказать свое мнение по наиболее актуальным городским вопросам.
2 июля вышла обновленная версия приложения «Активный гражданин». Что нового добавили разработчики? В версии 2.5.3 появилась возможность прикрепить изображение при обращении в обратную связь проекта, что поможет участникам быстрее и доходчивее донести желаемую информацию до специалистов. Кроме того, теперь активные граждане могут подать заявку на внутридомовое голосование непосредственно в разделе «Электронный дом». Также для удобства пользователей предложения разработчики оптимизировали работу механизма привязывания профиля mos.ru. Помимо всего прочего были исправлены мелкие ошибки, что позволит ускорить работу приложения.
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