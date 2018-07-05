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Украинская оппозиция раскритиковала проект о блокировке сайтов
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Украинская оппозиция раскритиковала проект о блокировке сайтов 

РИА Новости 5 июля 2018
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Украинская партия «Оппозиционный блок» заявила, что законопроект о блокировке информационных ресурсов без решения суда является посягательством на свободу слова и попыткой власти установить на Украине информационную диктатуру.
Накануне комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, которым предоставляет право Службе безопасности Украины без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Без решения суда ресурс можно будет заблокировать на 48 часов.
"Инициативы, предлагаемые этим законопроектом, являются грубейшим нарушением Конституции Украины, прав человека, посягательством на свободу слова. В случае принятия данного законопроекта, власть получит неограниченные возможности для блокирования работы любого интернет-ресурса без суда и следственных действий, бесконтрольно и на своё усмотрение", — говорится в обнародованном в четверг заявлении партии.
В «Оппозиционном блоке» также заявили, что депутаты партии не дадут ни одного голоса за этот законопроект.
"Мы призываем всех депутатов защитить свободу слова в Украине и не допустить принятия данного законопроекта. Цензура и контроль над СМИ не должны быть узаконены", — отметили в партии.
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