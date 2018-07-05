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«Яндекс» поборется с соцсетями
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«Яндекс» поборется с соцсетями 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания «Яндекс» намерена превратить сервис «Дзен» в конкурента Instagram, «ВКонтакте» и YouTube стоимостью в несколько миллиардов долларов. Как рассказали The Bell руководители «Яндекс. Дзена», запуск сервиса признали успешным экспериментом и решили выделить его в отдельное направление бизнеса.
Гендиректором направления станет Дмитрий Иванов, до этого возглавлявший направление Yandex Discovery, в рамках которого до сих пор развивался «Дзен». Виктор Ламбурт, участвовавший в запуске «Дзена» год назад, перейдет на позицию исполнительного директора.
Руководство «Дзена» рассчитывает на значительный рост аудиторных и финансовых показателей в течение ближайших пяти лет. Ориентировочные показатели не называются, однако Ламбурт проводит аналогию с быстрорастущими китайскими платформами, к примеру, ньюсфидом Toutiao, стоимость которого оценивается в 30 миллиардов долларов.
«Если говорить про бизнес-смысл для "Яндекса", то "Дзен" — это возможность увеличить мобильную аудиторию и выйти на рынок social media. Тот рынок, который традиционно был чужим для "Яндекса". Это территория "ВКонтакте", Instagram, Facebook и прочих. И мы на этой территории начали работу», — говорит Иванов.
Иванов анонсировал новые форматы в «Дзене». В частности, теперь в «Дзене» можно будет разместить короткий текст, текст с картинкой или просто картинку. В ближайшем будущем можно будет запостить короткое видео с телефона. Прежде все материалы «Дзена» требовали клика, отмечает Ламбурт.
Рекомендательная платформа «Яндекс. Дзен» была запущен летом 2017 года. Ежедневная аудитория сервиса составляет 13 миллионов пользователей.
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