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Выросший до отдельного проекта «Яндекс. Дзен» поборется с социальными сетями
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Выросший до отдельного проекта «Яндекс. Дзен» поборется с социальными сетями 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
«Яндекс» намерен превратить сервис «Дзен» в конкурента Instagram, «ВКонтакте» и YouTube стоимостью несколько миллиардов долларов, сообщает The Bell. В компании отметили, что до этого «Дзен» входил в экспериментальные направления и был наиболее быстрорастущим из них. За год аудитория проекта увеличилась в два раза — до 13 миллионов пользователей. На основе этих данных «Яндекс» счел эксперимент успешным и решил выделить сервис в отдельное направление бизнеса.
Руководство «Дзена» рассчитывает на значительный рост аудиторных и финансовых показателей в течение ближайших пяти лет.
— Если говорить про бизнес-смысл для «Яндекса», то «Дзен» — это возможность увеличить мобильную аудиторию и выйти на рынок social media. Тот рынок, который традиционно был чужим для «Яндекса». Это территория «ВКонтакте», Instagram, Facebook и прочих. И мы на этой территории начали работу, — заявил гендиректор направления станет Дмитрий Иванов.
По словам представителей «Яндекса», аудитория «Дзена» растет за счет привыкания людей к сервису и его «подстройки» под пользователей, улучшения ранжирования публикаций в ленте «Дзена» и из-за роста каналов дистрибуции. Иванов отметил, что проведенное пользователем в сервисе время сопоставимо с аналогичными показателями Facebook и Instagram.
Ранее Пятый канал сообщал, что «Яндекс Дзен» получил дополнительные функции: вскоре пользователям платформы станут доступны комментарии, бонусы и коммерческое продвижение постов.
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