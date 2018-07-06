Выросший до отдельного проекта «Яндекс. Дзен» поборется с социальными сетями

«Яндекс» намерен превратить сервис «Дзен» в конкурента Instagram, «ВКонтакте» и YouTube стоимостью несколько миллиардов долларов, сообщает The Bell. В компании отметили, что до этого «Дзен» входил в экспериментальные направления и был наиболее быстрорастущим из них. За год аудитория проекта увеличилась в два раза — до 13 миллионов пользователей. На основе этих данных «Яндекс» счел эксперимент успешным и решил выделить сервис в отдельное направление бизнеса.

Руководство «Дзена» рассчитывает на значительный рост аудиторных и финансовых показателей в течение ближайших пяти лет.

— Если говорить про бизнес-смысл для «Яндекса», то «Дзен» — это возможность увеличить мобильную аудиторию и выйти на рынок social media. Тот рынок, который традиционно был чужим для «Яндекса». Это территория «ВКонтакте», Instagram, Facebook и прочих. И мы на этой территории начали работу, — заявил гендиректор направления станет Дмитрий Иванов

По словам представителей «Яндекса», аудитория «Дзена» растет за счет привыкания людей к сервису и его «подстройки» под пользователей, улучшения ранжирования публикаций в ленте «Дзена» и из-за роста каналов дистрибуции. Иванов отметил, что проведенное пользователем в сервисе время сопоставимо с аналогичными показателями Facebook и Instagram.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Яндекс Дзен» получил дополнительные функции: вскоре пользователям платформы станут доступны комментарии, бонусы и коммерческое продвижение постов.