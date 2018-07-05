УБРиР запустил мобильное приложение интернет-банка Light для предпринимателей

Бизнес-клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития получили возможность подключить любую версию интернет-банка — как Light, так и Pro — с полнофункциональным мобильным приложением. Об этом сообщили в банке, отметив, что, таким образом, руководители предприятий могут совершать платежи и управлять финансами компании с телефона.

Мобильное приложение «УБРиР Light» интернет-банка Light имеет функцию быстрого входа. «Вводить пароль больше не потребуется — в мобильное приложение можно войти в одно касание по отпечатку пальца», — пояснили в банке.

В приложении «УБРиР Light» предприниматель может совершать платежи, просматривать и отправлять на e-mail выписки, контролировать остатки на счетах, использовать шаблоны для частых платежей, отправлять реквизиты своего счета новым партнерам через электронную почту и СМС. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно общаться с банком и узнавать новости. Работает круглосуточная служба поддержки бизнеса.

Ранее УБРиР запустил мобильное приложение «УБРиР Pro» интернет-банка Pro для среднего и крупного бизнеса со штатной бухгалтерией, управляющей счетами группы компаний в «одном окне». Особенностью сервиса является возможность подписывать документы отпечатком пальца, а также проверять деловую репутацию контрагентов.