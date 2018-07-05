Ещё
УБРиР запустил мобильное приложение интернет-банка Light для предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УБРиР запустил мобильное приложение интернет-банка Light для предпринимателей 

Банки.ру 5 июля 2018
Бизнес-клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития получили возможность подключить любую версию интернет-банка — как Light, так и Pro — с полнофункциональным мобильным приложением. Об этом сообщили в банке, отметив, что, таким образом, руководители предприятий могут совершать платежи и управлять финансами компании с телефона.
Мобильное приложение «УБРиР Light» интернет-банка Light имеет функцию быстрого входа. «Вводить пароль больше не потребуется — в мобильное приложение можно войти в одно касание по отпечатку пальца», — пояснили в банке.
В приложении «УБРиР Light» предприниматель может совершать платежи, просматривать и отправлять на e-mail выписки, контролировать остатки на счетах, использовать шаблоны для частых платежей, отправлять реквизиты своего счета новым партнерам через электронную почту и СМС. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно общаться с банком и узнавать новости. Работает круглосуточная служба поддержки бизнеса.
Ранее УБРиР запустил мобильное приложение «УБРиР Pro» интернет-банка Pro для среднего и крупного бизнеса со штатной бухгалтерией, управляющей счетами группы компаний в «одном окне». Особенностью сервиса является возможность подписывать документы отпечатком пальца, а также проверять деловую репутацию контрагентов.
Чтобы установить мобильный интернет-банк Light, необходимо скачать приложение в Google Play или App Store. При входе нужно ввести логин и пароль интернет-банка, который уже используется на компьютере, и подтвердить операцию полученным СМС-кодом. Оценить функционал приложения можно в демоверсии: при входе в приложение ввести логин demo и пароль 1234.
Банки.ру: последние новости
Вице-президент Visa: до 80% киберугроз будут неактуальны для компаний при своевременной установке обновлений Российские интернет-компании обязали хранить информацию пользователей полгода Сбербанк реализовал поддержку онлайн-платежей через Google Pay
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»75
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника18
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение