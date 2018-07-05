В Уфе на оживленной дороге голая девушка останавливала автомобили

Очевидцы поделились фото в соцсетях. По их словам, она находилась близ концертного зала «Огни Уфы». Также пользователи соцсетей утверждали, что девушка останавливала автомобили и садилась к ним на капот.

— Возможно, у неё задание на тренинге такое было. Пару лет назад писали о таком, — комментируют произошедшее пользователи соцсетей.

Напомним, в ноябре 2014 года в бурятском Улан-Удэ проходил тренинг, который вызвал общественный резонанс. В центре города появились обнаженные женщины, которые, как оказалось позже, таким необычным образом снимали с себя ограничения и разного рода условности.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook