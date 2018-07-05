Ещё
В Уфе на оживленной дороге голая девушка останавливала автомобили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе на оживленной дороге голая девушка останавливала автомобили 

ГОРОБЗОР.РУ 5 июля 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Очевидцы поделились фото в соцсетях. По их словам, она находилась близ концертного зала «Огни Уфы». Также пользователи соцсетей утверждали, что девушка останавливала автомобили и садилась к ним на капот.
— Возможно, у неё задание на тренинге такое было. Пару лет назад писали о таком, — комментируют произошедшее пользователи соцсетей.
Напомним, в ноябре 2014 года в бурятском Улан-Удэ проходил тренинг, который вызвал общественный резонанс. В центре города появились обнаженные женщины, которые, как оказалось позже, таким необычным образом снимали с себя ограничения и разного рода условности.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии прокуратура заблокировала сайты микрофинансовых организаций В Уфе мужчина найден мертвым в своей квартире Петиция против повышения пенсионного возраста набрала 2,7 млн подписей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»75
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника18
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение