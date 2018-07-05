Информационное сообщение Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу

Информационное сообщение Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округуУправление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу информирует Вас, что 27 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, предоставив в адрес уполномоченного органа Уведомление об обработке персональных данных.

Также информируем Вас, что Федеральными законами от 25.07.2011 № 261-ФЗ и от 21.07.2014 № 242-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О персональных данных».

В связи с этим, операторы персональных данных, включенные в реестр до вступления в силу редакции Федерального закона, обязаны представить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу информационное письмо о внесении изменений в реестр операторов по обработке персональных данных, которое должно содержать следующие сведения:

1) правовое основание обработки персональных данных;

2) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;

3) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

4) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации

5) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации . На основании вышеизложенного, указанные сведения необходимо направить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу по адресу: Зеленский съезд, д. 4, Бокс № 5, Нижний Новгород, 603951. Подробная информация размещена:

— на сайте Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу http://52.rkn.gov.ru, раздел «Направления деятельности / Персональные данные / Уведомление об обработке персональных данных». Консультацию по заполнению Уведомления об обработке персональных данных или Информационного письма можно получить по телефону: 8 (831) 435-16-79, 435-16-80.