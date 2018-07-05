«Единая Россия» предлагает ввести уроки интернет-грамотности

Сообщается, что сторонники партии провели анкетирование по вопросам безопасности детей и подростков в интернете, в котором приняли участие порядка 79 тысяч человек.

«По результатам исследования была получена информации об использовании детьми сети Интернет. По результатам опроса 75% респондентов считают целесообразным и необходимым введение регулярных уроков по безопасному и грамотному пользованию Интернетом для школьников», — цитирует Боярского пресс-служба «Единой России»

Он добавил, что каждый пятый респондент сталкивался с различными угрозами в интернете, наиболее распространенные из которых — онлайн-шантаж, группы смерти, азартные игры для детей, платные подписки на интернет ресурсах, вымогательство в социальных сетях и вербовка в экстремистские организации.