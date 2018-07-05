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«Единая Россия» предлагает ввести уроки интернет-грамотности
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«Единая Россия» предлагает ввести уроки интернет-грамотности 

РИА «ФедералПресс» 5 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сообщается, что сторонники партии провели анкетирование по вопросам безопасности детей и подростков в интернете, в котором приняли участие порядка 79 тысяч человек.
«По результатам исследования была получена информации об использовании детьми сети Интернет. По результатам опроса 75% респондентов считают целесообразным и необходимым введение регулярных уроков по безопасному и грамотному пользованию Интернетом для школьников», — цитирует Боярского пресс-служба «Единой России».
Он добавил, что каждый пятый респондент сталкивался с различными угрозами в интернете, наиболее распространенные из которых — онлайн-шантаж, группы смерти, азартные игры для детей, платные подписки на интернет ресурсах, вымогательство в социальных сетях и вербовка в экстремистские организации.
Кроме того, по словам депутата Госдумы, свою обеспокоенность безопасностью детей в интернете высказывали учителя.
Фото: ФедералПресс/Денис Кочкин
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