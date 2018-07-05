В продуктах Huawei исправлена проблема с шифрованием

Китайская компания Huawei выпустила обновления безопасности для ряда своих продуктов. Обновления исправляют уязвимость (CVE-2017-17174), связанную с небезопасным алгоритмом шифрования. Проблема позволяет осуществить атаку «человек посередине», расшифровать ключ сеанса и восстановить его содержимое.

Уязвимость затрагивает движок RSE6500 (версия V500R002C00), более неподдерживаемое унифицированное телекоммуникационное ПО SoftCo (версия V200R003C20SPCb00), коммутатор видеоконференцсвязи VP9660 (версия V600R006C10), а также различные версии единого шлюза eSpace U1981. Уязвимыми являются вышеупомянутые продукты, в которых используется шифрование RSA в TLS.

Производитель оценил опасность уязвимости как среднюю (5,3 балла), поскольку осуществить перехват и расшифровку трафика довольно сложно. Обновления доступны для всех затронутых продуктов за исключением SoftCo. Их владельцам рекомендуется обновиться до eSpace U1981.