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«Яндекс» заработает 4 млрд рублей на авторах
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«Яндекс» заработает 4 млрд рублей на авторах 

Ведомости 5 июля 2018
Фото: Ведомости
Выручка рекомендательного сервиса «Яндекс. Дзен» в этом году может составить 4 млрд руб., следует из сообщения «Яндекса». Эту оценку компания рассчитала на основании выручки сервиса за май (run rate). Для сравнения: вся выручка «Яндекса» в 2017 г. составила 94,1 млрд руб.
«Яндекс. Дзен», как описывает его сама компания, — рекомендательный сервис, который с помощью алгоритмов искусственного интеллекта подбирает каждому пользователю персональную ленту контента, основываясь на его интересах. «Яндекс. Дзен» был запущен как эксперимент в 2015 г., но сначала здесь публиковались только анонсы новостей из других источников. В мае 2017 г. «Яндекс» открыл эту платформу для издателей, авторов и брендов. За год ежедневная аудитория сервиса выросла больше чем вдвое — до 13 млн пользователей, пишет «Яндекс». Эти пользователи проводят в ленте больше 20 минут в день, а пользователи мобильных приложений — 35 минут в день.
«Яндекс» указывает, что это сравнимо с Facebook, пользователи которого проводят внутри сервиса 42 минуты в день, и Instagram — 26 минут в день.
Сегодня «Яндекс» объявил, что «Яндекс. Дзен» выделен в самостоятельное подразделение компании. «Яндекс» полагает, что этот сервис — «телевизор будущего», который покажет только «то, что для вас действительно важно».
Основным источником своих доходов в будущем «Яндекс. Дзен» видит не стандартную, а нативную рекламу. Также компания указывает что у сервиса со временем появится больше функций, присущих социальным сетям. Так, на прошлой неделе в «Яндекс. Дзене» появился формат текстов в виде постов. Размер такого поста ограничен 200 знаками и в отличие от других сообщений в ленте «Яндекс. Дзене», пользователю нет необходимость делать дополнительный клик чтобы просмотреть текст полностью.
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